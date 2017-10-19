بوتين: روسيا تعمل بشكل متزن مع كافة أطراف التسوية في سوريا

روسيا - (د ب أ):

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده تعمل بشكل متزن ودقيق مع كافة المشاركين في عملية التسوية في سوريا، مع أخذ مصالحهم بعين الاعتبار.

وقال بوتين خلال الجلسة الختامية العامة لمنتدى فالداي الدولي للحوار: "روسيا تواجه الإرهاب الى جانب الحكومة السورية الشرعية ودول أخرى في المنطقة،وتعمل على أساس القوانين الدولية"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف: "أود أن أقول أن هذه الأعمال والتوجه إيجابي، وذلك ليس سهلا بالنسبة لنا، لكننا نتحلى بالصبر ومع كافة المشاركين في هذه العملية، ونوزن كل خطوة وكلمة، مع إحترام مصالحهم".

واتهم الرئيس الروسي بعض الأطراف بعرقلة مكافحة الإرهاب لكي تستمر الفوضى في الشرق الأوسط، بدلا من التعاون بشكل مشترك للقضاء عليه.

وتابع بوتين "بدلا من تسوية الوضع بشكل مشترك، والقيام بضرب الإرهاب بشكل حقيقي، وليس محاكاة محاربته، يقوم بعض شركائنا بكل شيء لكي تكون فوضى في منطقة الشرق الأوسط مستمرة".

وذكر أنه يبدو حتى الآن لبعضهم أنه يمكن التحكم بهذه الفوضى".

يشار إلى أن القوات الجوية الروسية تقدم الدعم، من خلال تواجدها في قاعدة حميميم في محافظة اللاذقية شرقي سورية، للقوات الحكومية في قتالها ضد التنظيمات الإرهابية.