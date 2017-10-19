إيقاف إمام بأوقاف الشرقية لمحاولته الغش في مسابقة الإيفاد للخارج
إيقاف إمام بأوقاف الشرقية لمحاولته الغش في مسابقة الإيفاد للخارج
05:44 م الخميس 19 أكتوبر 2017
الأوقاف
كتب- محمود مصطفى:
قررت لجنة امتحان المتقدمين لمسابقة الإيفاد لشهر رمضان، التي عُقدت، الخميس؛ بمسجد النور بالعباسية، إلغاء امتحان الشيخ هاني صلاح عطية محمد دهشان، إمام وخطيب بأوقاف الشرقية، بعد ضبطه متلبسًا بالغش من الهاتف المحمول.
وقررت اللجنة، إلغاء امتحانه ووقفه عن الخطابة وإلقاء الدروس لحين انتهاء التحقيق معه بديوان عام الوزارة، وطالبت مديرية أوقاف الشرقية بدء تنفيذ القرار من تاريخه.
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