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إيقاف إمام بأوقاف الشرقية لمحاولته الغش في مسابقة الإيفاد للخارج

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مصراوي Masrawy

إيقاف إمام بأوقاف الشرقية لمحاولته الغش في مسابقة الإيفاد للخارج

05:44 م الخميس 19 أكتوبر 2017

إيقاف إمام بأوقاف الشرقية لمحاولته الغش في مسابقة الإيفاد للخارج

الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

قررت لجنة امتحان المتقدمين لمسابقة الإيفاد لشهر رمضان، التي عُقدت، الخميس؛ بمسجد النور بالعباسية، إلغاء امتحان الشيخ هاني صلاح عطية محمد دهشان، إمام وخطيب بأوقاف الشرقية، بعد ضبطه متلبسًا بالغش من الهاتف المحمول.

وقررت اللجنة، إلغاء امتحانه ووقفه عن الخطابة وإلقاء الدروس لحين انتهاء التحقيق معه بديوان عام الوزارة، وطالبت مديرية أوقاف الشرقية بدء تنفيذ القرار من تاريخه.

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مصراوي Masrawy

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