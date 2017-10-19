طب عين شمس تحتفل باليوم العالمي لسرطان الثدي السبت المقبل

كتب- محمد قاسم:

تنظم كلية الطب جامعة عين شمس، احتفالية "هنسبق بخطوة" وذلك يوم السبت المقبل الموافق 21 من أكتوبر الجاري في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بالمدرج المعدني v1، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لسرطان الثدي. صرح بذلك الدكتور محمود المتيني عميد الكلية.

وأضاف المتيني: "كلية الطب خصصت شهر أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي، وسرطان الثدي الانتشاري من خلال إقامة عدد من الفاعليات منها توفير عيادات متنقلة للكشف المبكر، و إجراء اختبار باستخدام أشعة الماموجرام مجاناً، فضلاً عن بعض الندوات التوعوية بحضور حالات من المرضى وإجراء حوار مفتوح والرد على الاستفسارات المتعلقة بالمرض وكيفية الكشف المبكر وطرق الوقاية، حيث تقام الفاعليات التوعوية بالمدرج الماليزي بالكلية".

وأكد المتيني، أن الاحتفالية تأتي برعاية وحضور الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة وأعضاء مجلس الجامعة وعدد من الشخصيات العامة، وبالتعاون مع الجمعية الدولية للأورام BGICS والمركز القومي لصحة المرأة.

كما أعلن عميد طب عين شمس، أنه تم إضاءة مبنى الكلية باللون الوردي ووضع شارة التوعية بسرطان الثدي (Pink Ribbon) على مبنى الكلية المدرج المعدني بهدف نشر ثقافة التوعية و مساندة المرضى معنوياً.