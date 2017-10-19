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هبوط طائرة ركاب تونسية متجهة إلى القاهرة اضطراريًا

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مصراوي Masrawy

هبوط طائرة ركاب تونسية متجهة إلى القاهرة اضطراريًا

05:29 م الخميس 19 أكتوبر 2017

هبوط طائرة ركاب تونسية متجهة إلى القاهرة اضطراريًا

مطار تونس قرطاج الدولي

تونس- (أ ش أ):

عادت الطائرة التابعة للخطوط الجوية التونسية المتجهة إلى مطار القاهرة الدولي إلى مطار تونس قرطاج الدولي اليوم الخميس، لتهبط اضطراريا بعد مواجهتها مشاكل فنية عقب إقلاعها من تونس بنحو 45 دقيقة.

وكانت الطائرة تقل على متنها بعثة التونسي للكرة الطائرة المشارك في البطولة الأفريقية التي تستضيفها خلال الفترة من 22-29 أكتوبر الجاري، ومجموعة من جماهير نادي النجم الساحلي التونسي الذين كانوا في طريقهم لمصر لحضور مباراة فريقهم مع النادي الأهلي في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بستاد برج العرب بالإسكندرية مساء الأحد المقبل.

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مصراوي Masrawy

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