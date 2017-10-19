ضبط تاجري هيروين وحشيش في بولاق الدكرور

كتب - محمد شعبان:

شنَّ ضباط مكافحة المخدرات بالجيزة، اليوم الخميس، حملة مكبرة استهدفت ضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة بمنطقة بولاق الدكرور.

وأسفرت الحملة بقيادة اللواء ماجد عادل والعقيد أشرف فودة، وكيل الإدارة، عن ضبط 170 تذكرة هيروين، وكمية من جوهر الحشيش المخدر، ومبالغ مالية بحوزة عاطلين.

أقر المتهمان بحيازتهما للمخدرات بقصد الإتجار، والأموال من حصيلة البيع، والهواتف للاتصال بعملائهما، مؤكدين أنهما كانا بصدد توزيع المضبوطات قبل إلقاء القبض عليهم.

تم التحفظ على المضبوطات، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.