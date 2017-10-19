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ميركل تعلن دعمها للحكومة الإسبانية في النزاع حول انفصال كتالونيا

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مصراوي Masrawy

ميركل تعلن دعمها للحكومة الإسبانية في النزاع حول انفصال كتالونيا

05:33 م الخميس 19 أكتوبر 2017

ميركل تعلن دعمها للحكومة الإسبانية في النزاع حول انفصال كتالونيا

ميركل

برلين - (د ب أ):

أكدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، تأييدها للحكومة المركزية الإسبانية في نزاعها مع إقليم كتالونيا الساعي للانفصال عنها.

وقالت ميركل اليوم الخميس، قبيل القمة الأوروبية التي تعقد في بروكسل: "نحن نراقب الأمر هناك بدقة تامة، وندعم موقف الإسبانية، وهو الموقف المستحق للدعم من جميع الاتجاهات بغض النظر عن الأحزاب".

وأعربت ميركل عن أملها في إيجاد حلول على أساس الدستور الإسباني.

ويشارك رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي في قمة بروكسل أيضا.

ولم تدرج أزمة المساعي الانفصالية لإقليم كتالونيا على جدول أعمال اجتماع بروكسل.

كانت القيادة السياسية في برشلونة رفضت، اليوم الخميس، الانصياع إلى إنذار الحكومة المركزية في مدريد والإعلان صراحة عن التخلي عن إنشاء دولة مستقلة.

وبناء عليه أعلنت الحكومة في مدريد عن اتخاذ إجراءات لإجبار الإقليم ذي القدرات الاقتصادية العالية والواقع في شمال البلاد على الاستجابة لمطالبها.

وهددت الحكومة الاتحادية بفرض الحكم المباشر على كتالونيا ،المتمتع بحكم ذاتي ، حال اعلنت حكومة الإقليم الانفصال .

ومن جانبها ، هددت حكومة كتالونيا باعلان الانفصال حال اتخاذ تلك الخطوة.

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