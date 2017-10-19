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الأمين العام يستقبل رئيس الوقف السني العراقي

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مصراوي Masrawy

الأمين العام يستقبل رئيس الوقف السني العراقي

05:31 م الخميس 19 أكتوبر 2017

الأمين العام يستقبل رئيس الوقف السني العراقي

أحمد أبو الغيط

القاهرة - (مصراوي):

استقبل السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الخميس، الشيخ الدكتور عبد اللطيف الهميم، رئيس الوقف السني بالعراق، وقد شهد اللقاء تناول مختلف جوانب المشهد الحالي في العراق وضرورة تحقيق المصالحة المُجتمعية الشاملة بين كافة مكوناته.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن السيد أحمد أبو الغيط استعرض مع رئيس الوقف السني الجهود المبذولة من أجل إعادة توطين النازحين الذين تركوا بيوتهم وبلداتهم، خاصة في المناطق السُنية، على إثر احتلال تنظيم داعش الإرهابي لبعض المدن العراقية، منذ منتصف عام 2014.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الأمين العام أكد خلال اللقاء على أن المصالحة الوطنية الشاملة تُمثل أولوية ملحة الأن أكثر من أي وقت مضى، وأن المواطنة يتعين أن تكون المناط الوحيد للحقوق والواجبات في إطار الدولة المدنية الديمقراطية، مضيفاً أنه يثق في أن العراق يسير على طريق التعافي من جراح الماضي، وأن العراقيين سينجحون في قطع الطريق أمام من يحاولون زرع الفتن وشق الصفوف.

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مصراوي Masrawy

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