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العاهل السعودي يدعو العبادي لحضور الاجتماع التنسيقي الأول بين البلدين

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مصراوي Masrawy

العاهل السعودي يدعو العبادي لحضور الاجتماع التنسيقي الأول بين البلدين

05:29 م الخميس 19 أكتوبر 2017

العاهل السعودي يدعو العبادي لحضور الاجتماع التنسيقي الأول بين البلدين

الملك سلمان

بغداد - (د ب أ):

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الخميس "دعوة لحيدر العبادي (رئيس العراقية) لحضور الاجتماع التنسيقي الاول بين البلدين الذي سيعقد في مطلع الاسبوع المقبل".

وذكر بيان من المكتب الاعلامي للحكومة العراقية ان "الملك سلمان بن عبد العزيز بارك للعراق حكومة وشعبا، على الانتصارات المتحققة على الارهاب، ورغبة المملكة العربية السعودية بتمتين العلاقات بين البلدين الشقيقين"، وذلك في اتصال هاتفي بين الرجلين.

واكد العبادي، خلال الاتصال الهاتفي "ان العراق يسعى الى تعزيز اواصر التعاون مع السعودية في مختلف المجالات، وان المعركة مع الارهاب والقضاء على داعش باتت في نهايتها، واقتربنا كثيرا من حسم المعركة ونتطلع لمساهمة الدول في اعادة الاستقرار".

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