العاهل السعودي يدعو العبادي لحضور الاجتماع التنسيقي الأول بين البلدين
العاهل السعودي يدعو العبادي لحضور الاجتماع التنسيقي الأول بين البلدين
05:29 م الخميس 19 أكتوبر 2017
الملك سلمان
بغداد - (د ب أ):
وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الخميس "دعوة لحيدر العبادي (رئيس الحكومة العراقية) لحضور الاجتماع التنسيقي الاول بين البلدين الذي سيعقد في السعودية مطلع الاسبوع المقبل".
وذكر بيان من المكتب الاعلامي للحكومة العراقية ان "الملك سلمان بن عبد العزيز بارك للعراق حكومة وشعبا، على الانتصارات المتحققة على الارهاب، ورغبة المملكة العربية السعودية بتمتين العلاقات بين البلدين الشقيقين"، وذلك في اتصال هاتفي بين الرجلين.
واكد العبادي، خلال الاتصال الهاتفي "ان العراق يسعى الى تعزيز اواصر التعاون مع السعودية في مختلف المجالات، وان المعركة مع الارهاب والقضاء على داعش باتت في نهايتها، واقتربنا كثيرا من حسم المعركة ونتطلع لمساهمة الدول في اعادة الاستقرار".
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
كردستان ترحب بدعوة رئيس الوزراء العراقي لإجراء حوار
-
إقليم كردستان يرحب بمبادرة العبادي ببدء حوار على أساس الدستور العراقي
-
السجن 70 شهرًا لعربي إسرائيلي بتهمة القتال مع داعش في سوريا والعراق
-
محكمة عراقية تصدر أمرًا بالقبض على نائب رئيس إقليم كردستان بتهمة "التحريض"
إعلان
إعلان