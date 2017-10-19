بالفيديو – كيف تقيّم "دكتور سنانك" وتقلل تكلفة العلاج.. طبيب أسنان يجيب

كتب- أحمد عصام روّاي:

نصح دكتور "محمد عماد" -طبيب أسنان- المرضى بضرورة الذهاب المبكر لطبيب الأسنان، مما يحد الضرر الواقع على الأسنان ويقلل تكاليف العلاج الكلية.

وأشار "عماد" أنه من الطبيعي أن يقيّم المريض طبيبه الخاص بعد أول زيارة، حتى يستطيع تقرير إذا ما أراد متابعة العلاج معه، أو تغيير الطبيب.

ووضح "عماد" أن أساليب تقييم المريض للطبيب تنحصر في عدة عوامل وهي:

1- تعقيم الأدوات.

2- تجهيز العيادة بالأدوات الحديثة.

3- المظهر اللائق للطبيب.

4- المهارة والحرفية وخفة اليد.

وأضاف "عماد" أن طبيب الأسنان يجب أن يتسم بالحرفية والمهارة التي يكتسبها من التعلم المستمر، وكثرة التدرب والعمل، مما ينعكس على سعادة المريض ورضاه.