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6 نصائح لتعلم اللغة الأجنبية بطرق سهلة وممتعة

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مصراوي Masrawy

6 نصائح لتعلم اللغة الأجنبية بطرق سهلة وممتعة

05:30 م الخميس 19 أكتوبر 2017

6 نصائح لتعلم اللغة الأجنبية بطرق سهلة وممتعة

نصائح لتعلم اللغة الأجنبية بطرق سهلة وممتعة

كتبت - نرمين الجلاد :

قدم أيمن قتلان خبير البرمجة اللغوية العصبية، نصائح لتعلم اللغة الأجنبية بطرق سهلة وممتعة تتلخص فيما يلي:

1- الاستفادة من المصادر التعليمة على الأنترنت بدلاً من إنفاق المال على الدورات التعليمية.

2-الاستماع إلى الراديو أو مشاهدة مقاطع الفيديو والمسلسلات والأفلام، ويمكنك البحث عن ترجمة لأفلام باللغة التي تتعلمها كي تستمع وتقرأ في نفس الوقت.

3- حاول أن تقوم دائما بأحاديث داخلية لأن ذلك يرسخ المفردات في ذاكرتك ويجعلك متحمسا للدخول في محادثة مع أي شخص يتحدث اللغة التي تريد تعلمها.

4- قم بتسمية الأشياء بمنزلك اعتماداً على لغتك الجديدة.

5-حاول أن تكون اللغة أداة للتسلية. حاول أن تستخدمها في أعمال فنية. كتابة قطعة مسرحية أو قصيدة مثلا. تعلم كيف تحكي نكتة.

6 – إبحث عن أشخاص يجيدون التحدث باللغة التي تتعلمها للتحاور معهم و إذا لم تجدهم في الواقع إبحت عنهم في الإنترنيت. 

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مصراوي Masrawy

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