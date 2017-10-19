ننشر خريطة عمل 8 لجان برلمانية الأسبوع المقبل

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تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، باجتماع الأحد المقبل، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، و4 مشروعات قوانين مقدمة من النواب، محمد أبو حامد، وهشام والي، ومحمد سيد الكومي، وكارولين ماهر وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

كما تناقش قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة بالاشتراك مع مكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن إصدار قانون إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد سيد الكومي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، واقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي في ذات الموضوع.

وتنظر مشروعات قوانين مقدمة من النائب بهاء الدين أبو شُقة وآخرين (أكثر من عُشر عدد الأعضاء) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، ومشروع قانون حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

وتستمر اللجنة في نظر الحكم الصادر في القضية رقم 39 لسنة 2012 جنايات اقتصادية العامرية أول، والمقيدة ضد النائبة سحر عزت الهواري.

وتناقش لجنة الشئون الاقتصادية، برئاسة النائب عمرو غلاب في اجتماع الأحد المقبل بالاشترك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الإفريقية، قرار رئيس الجمهورية رقم 381 لسنة 2017 بالموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي رقم 08/ 2017، الصادر بتاريخ 21/ 3/ 2017 بشأن تخصيص أسهم في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب في الفترة المنتهية في 30/ 9/ 2016، وعلى أداة اكتتاب حكومة جمهورية مصر العربية في الأسهم المخصصة لجمهورية مصر العربية، في إطار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة لرأسمال بنك التنمية الإفريقي.

وتناقش لجنة الزراعة، برئاسة النائب هشام الشعيني في اجتماع الأحد، المقبل، بالاشترك مع مكتب لجنة الشئون الاقتصادية، قرار رئيس الجمهورية رقم 443 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية، للمساهمة في تمويل إضافي لمشروع مكافحة إنفلونزا الطيور، الموقعة بتاريخ 18/ 5/ 2017.

وتواصل لجنة النقل، برئاسة النائب هشام عبد الواحد في اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإدارة المحلية، الأحد المقبل مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 327 لسنة 2017 بالموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، الذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية تسهيلاً ائتمانيا في صورة قرض، الموقع في القاهرة بتاريخ 16/ 5/ 2017.

وتناقش لجنة القوى العاملة برئاسة النائب جبالي المراغي، الأسبوع المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وتضم اللجنة في مناقشتها مشروع قانون مقدما من النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح و(65) نائبًا، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.

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وتستكمل لجنة الإسكان بمجلس النواب في اجتماع الأحد المقبل مناقشة التعديلات التي اقترحتها اللجنة الدائمة لمراجعة التشريعات بوزارة الإسكان، بشأن قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، في ضوء مقترحات التعديلات التي ناقشتها اللجنة خلال دوري الانعقاد الأول والثاني.

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