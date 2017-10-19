سقوط "النص والشيطان وحكيم" بـ 8 طرب حشيش في الجيزة

كتب - محمد شعبان:

واصل ضباط مكافحة المخدرات بالجيزة، شن حملاتهم المكبرة التي تستهدف ضبط متعاطي وتجار المواد المخدرة بمخنلف مراكز المحافظة.

وشنَّ القطاع بقيادة اللواء ماجد عادل والعقيد أشرف فودة، وكيل الإدارة، حملات مكبرة تركزت بمنطقتي الهرم والعجوزة.

وأسفرت الحملات بمشاركة الرائد هيثم سكر، والنقيب محمد الطويل، عن ضبط كلا من: "النص" و"حكيم" و"على الشيطان" وآخر بحوزتهم 8 طرب حشيش ومبالغ مالية، وهواتف محمولة.

حُررت محاضر حيال المتهمين المضبوطين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.