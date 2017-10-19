ضبط المتهم بقتل والده ودفنه أسفل مقبرة أسمنتية في حظيرة ماشية ببولاق

كتب - محمد شعبان:

تمكنت مأمورية من قسم شرطة بولاق الدكرور، من ضبط المتهم بقتل والده المُسن ودفنه وصب كمية من الأسمنت عليه داخل حظيرة ماشية ببولاق الدكرور.

وأوضحت مصادر أمنية مسؤولة، أن الجثة لشخص يبلغ من العمر 64 سنة، وأن الجاني هو أحد أبناءه بسبب خلافات عائلية حول الميراث.

وأشارت المصادر إلى أن تحريات العميد طارق حمزة، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، دلت أن الجاني تعدى على والده بآلة حادة بمنطقة الرأس، ثم خنقه حتى تأكد من وفاته، ودفنه وصب عليه كمية من الأسمنت داخل حظيرة ماشية مجاورة للمنزل.

وأكدت المصادر أن جهود البحث والتحري توصلت إلى أن الجاني "30 سنة"، أقر بفعلته لأشقاء والده بعد فشلهم في العثور عليه عقب اختفائه، كما أنه أرشدهم عن مكان إخفاء الجثة، ولاذ بالفرار منتهزًا انشغال الجميع باستخراج الجثة قبل الإيقاع به.