كردستان ترحب بدعوة رئيس الوزراء العراقي لإجراء حوار
كردستان ترحب بدعوة رئيس الوزراء العراقي لإجراء حوار
04:47 م الخميس 19 أكتوبر 2017
رئيس الوزراء حيدر العبادي
بغداد- (أ ش أ):
أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس، ترحيبها بدعوة رئيس الوزراء حيدر العبادي لإجراء حوار بين بغداد وأربيل لمعالجة المشاكل وفق الدستور.
وقالت رئاسة حكومة كردستان - في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية - " نرحب بمبادرة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لإجراء الحوار بين بغداد وأربيل لحل المشاكل وفق الدستور العراقي وفي إطار الشراكة والتوافق "، داعية المجتمع الدولي إلى تقديم المساندة والتعاون للجانبين.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي اعتبر - الثلاثاء الماضي - أن استفتاء الانفصال عن العراق الذي أجراه إقليم كردستان "انتهى وأصبح من الماضي"، داعياً إلى الحوار تحت سقف الدستور.
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