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إطلاق اسم أمير الكويت على شارع بشرم الشيخ

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مصراوي Masrawy

إطلاق اسم أمير الكويت على شارع بشرم الشيخ

05:04 م الخميس 19 أكتوبر 2017

إطلاق اسم أمير الكويت على شارع بشرم الشيخ

صباح الأحمد الجابر الصباح

جنوب سيناء - داليا منير:

شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وسفير الكويت بالقاهرة محمد صالح الذويخ، اليوم الخميس، إطلاق اسم أمير الكويت على شارع بيراميزا سابقًا بمدينة شرم الشيخ ليصبح اسمه شارع (صاحب السمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح).

والشارع بطول 5 كيلو مترات أمام قاعة المؤتمرات الدولية مباشرة.

ونقل بيان للمحافظة كلمة للشيخ صباح الأحمد تصدرتها إحدى اللافتات الخاصة بالشارع جاء فيها قوله " أتضرع إلى الباري عز وجل أن يحفظ العزيزة من كل سوء، وأن يعيد عليها نعمة الأمن والاستقرار لتقوم بدورها الرائد والمعهود على المستويين الإقليمي والدولي، ولتتفرغ لتلبية استحقاقاتها المحلية بما يحقق آمال وتطلعات شعبها في التنمية والبناء".

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