إطلاق اسم أمير الكويت على شارع بشرم الشيخ

جنوب سيناء - داليا منير:

شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وسفير الكويت بالقاهرة محمد صالح الذويخ، اليوم الخميس، إطلاق اسم أمير الكويت على شارع بيراميزا سابقًا بمدينة شرم الشيخ ليصبح اسمه شارع (صاحب السمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح).

والشارع بطول 5 كيلو مترات أمام قاعة المؤتمرات الدولية مباشرة.

ونقل بيان للمحافظة كلمة للشيخ صباح الأحمد تصدرتها إحدى اللافتات الخاصة بالشارع جاء فيها قوله " أتضرع إلى الباري عز وجل أن يحفظ مصر العزيزة من كل سوء، وأن يعيد عليها نعمة الأمن والاستقرار لتقوم بدورها الرائد والمعهود على المستويين الإقليمي والدولي، ولتتفرغ لتلبية استحقاقاتها المحلية بما يحقق آمال وتطلعات شعبها في التنمية والبناء".