بالصور- "سما ورملة ووجه حسن".. فتيات يمارسن اليوجا بصحراء الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

زار فريق لرياضة "اليوجا" من محافظة القاهرة، اليوم الخميس، الصحراء البيضاء بمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، لممارسة الرياضة على الرمال في المناطق الصحراوية والجبلية بالمحافظة.

أكدت رانيا مغربي، منسق فريق "اليوجا حلال" زيارتها للواحات، في تصريح لـ"مصراوي"، أن الرحلة بدأت من واحة الفرافرة قادمين من الواحات البحرية عن طريق مدينة 6 أكتوبر، بهدف زيارة معالم الوادي الجديد السياحية والأثرية والاستمتاع برحلة سفاري للوادي الجديد، وبشكل رئيسي ممارسة رياضة اليوجا في الجبال والصحراء وسط الطبيعة الخلابة والمناظر الطبيعية خاصة الصحراء البيضاء والسوداء بالفرافرة.

وأضافت رانيا، أن الفريق مكون من 13 فتاة و3 شباب يمارسون رياضة اليوجا والتي هي غذاء الروح وسط الغرود الرملية، وفي توقيتات زمنية مختلفة خاصة الصباح الباكر والمساء حيث تتحول مناظر الجبال إلى لوحة فنية بديعة تساعد ممارسي رياضة اليوجا على الاستغراق في ممارسة الرياضة والصفاء الذهني والاسترخاء العضلي والبدني.

من جانبه أكد رأفت سعد، مدير مكتب رحالة للخدمات العامة والرحلات بالداخلة بالوادي الجديد، لـ"مصراوي"، أن هناك اهتمام خلال الفترة الحالية برحلات السفاري والتي تشتهر بها واحتا الداخلة والفرافرة، حيث تعتبر مقصد جميع الأجانب والمصريين، وعلى سبيل المثال الصحراء البيضاء والسوداء الذين يصنفوا من أجمل المحميات الطبيعية على مستوى العالم.

أضاف رأفت، أن المكتب يكثف خلال الفترة الحالية بمركز الداخلة من الدعاية والإعلان عن مقومات الوادي الجديد السياحية لاستقدام أفواج سياحية مصرية وأجنبية لزيارة المحافظة، خاصة خلال موسم الشتاء حيث يفضل أغلب السياح زيارة المنطقة خلال هذه الفترة.