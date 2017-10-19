ضبط عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات البخارية بالشرقية (صور)
ضبط عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات البخارية بالشرقية (صور)
04:53 م الخميس 19 أكتوبر 2017
المتهمان
الشرقية – فاطمة الديب:
تمكن ضباط مباحث قسم أول الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، من ضبط عاطلين؛ كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة الدراجات البخارية من المواطنين بدائرة القسم.
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط كلًا من "محمد.ر.ع" 27 عامًا، سبق اتهامه في قضيتين "مخدرات وسلاح ناري"، و"ربيع.م.م" 25 عامًا، سبق اتهامه في قضيتين "سرقة ومخدرات" عاطلين، مُقيمان بمنطقة "النحال" بالزقازيق؛ كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة الدراجات البخارية.
وتبين أن المتهمان وراء ارتكاب 7 وقائع سرقات بالإكراه، فيما أرشدا عن مكان 4 دراجات بخارية سرقوها، وتم ضبطها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.
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