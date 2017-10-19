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​"مصراوي" ينشر نص قانون المرور الجديد بعد موافقة الحكومة

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مصراوي Masrawy

​"مصراوي" ينشر نص قانون المرور الجديد بعد موافقة

04:55 م الخميس 19 أكتوبر 2017

ارشيفية

كتب- محمد غايات:

حصل "مصراوي"، على نص قانون المرور الجديد الذي وافق عليه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء أمس الأربعاء، وإحالته إلى مجلس النواب.

وقال رئيس مجلس الوزراء في تصريحات أمس، إن قانون المرور يمثل نقلة نوعية في الانضباط بالشارع المصري، مضيفًا أن الحكومة تعمل على استعادة الانضباط في الشارع المصري والمرور".

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مصراوي Masrawy

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