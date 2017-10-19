تحويلات مرورية بطريق إسكندرية الصحراوي بسبب كسر ماسورة مياه بأبو رواش

كتب - علاء عمران:

قررت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر، مساعد الوزير للمرور، إجراء تحويلة مرورية بطريق إسكندرية الصحراوي بسبب كسر ماسورة مياه بجوار كسر الخط الرئيسي المغذي لمنطقة أبو رواش السكنية والصناعية أثناء إجراءات أعمال الإصلاح بجهة الكيلو 26 في الاتجاه القادم من الإسكندرية إلى القاهرة وتم تدعيم الطريق بالخدمات المرورية.

وأفاد مصدر أمني، أن التحويلة المرورية لحركة السيارات مستمرة وتكون بالتوجه للطريق الرئيسي القادم من الإسكندرية اتجاه القاهرة بالدخول إلى طريق الخدمة جهة الكيلو 26 والسير لمسافة 400 متر ثم العودة مرة أخرى إلى الطريق الرئيسي اتجاه الرماية وقامت الشركة بغلق مصدر المياه لمنع تسرب المياه بالطريق.

وأوضح المصدر، أنه تم التنسيق لقيام الشركة بأعمال حفر لإجراء إصلاح الكسر وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال وقامت الشركة بوضع المساعدات الفنية لتأمين منطقة الأعمال من إضاءة ومخاريط وطواحين هوائية وعلامات إرشادية لحين انتهاء الإصلاح.