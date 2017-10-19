"سلطان العلماء": وثق زواجه بـ"روبوت" فأصبح أول وزير للذكاء الاصطناعي

مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

لم يرض الشاب المهتم بالتقنية الحديثة، عمر بن سلطان العلماء، أن يتزوج بطريقة تقليدية، فخطط لتوثيق زواجه بواسطة "روبوت" يربط بين قاضي في محاكم دبي وأهل العروسين والشهود، من خلال مركز خدمات ذكي في أبراج الإمارات بدبي، بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء،.

زواج "عمر العلماء"، كما تعرفه صحافة بلده-، كان فاتحة خير على الشاب فبعد شهر واحد من اتمامه، أعلن "بن راشد" تعيينه أول وزير للذكاء الاصطناعي في الإمارات والعالم.

عُمر، البالغ من العُمر 27 عامًا، يحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، ودبلومة في إدارة المشروعات والتميّز، إضافة إلى عدد من الشهادات المهنية التخصصية.

وشغل الوزير الإماراتي، إدارة مؤسسة القمة العالمية للحكومات، منذ يوليو 2016، في إطار توجهات المؤسسة توسيع دائرة نشاطاتها وفعالياتها بالاستعانة بالقدرات والكفاءات الوطنية، بما يسهم في ترسيخ موقعها منصة عالمية لصناعة المستقبل، حسبما جاء في بيان إعلان تعيينه من قِبل محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

وقبل تولّيه إدارة مؤسسة القمة العالمية للحكومات، شغل "العلماء" منصب الأمين العام للمنظمة الدولية لسباقات الطائرات بلا طيار، ومدير بطولة العالم للطائرات بلا طيار.

كنت شاهداً على زواج غير اعتيادي لعريس وعروس من فريق عملي ... pic.twitter.com/w2J3q4OdLH

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd)

كنت شاهداً على زواج غير اعتيادي لعريس وعروس من فريق عملي ... pic.twitter.com/w2J3q4OdLH — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 9, 2017

وفي سبتمبر الماضي، نشر الشيخ محمد بن راشد بنشر فيديو زواج "عمر العلماء" على حسابه على موقع تويتر، قائلًا " كنت شاهدًا على زواج غير اعتيادي لعريس وعروس من فريق عملي".

ويأتي تعيين عمر العلماء بالتزامن مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها الشيخ محمد بن راشد، الثلاثاء الماضي، وهي الاستراتيجية الأولى من نوعها في المنطقة والعالم، وتهدف للارتقاء بالأداء الحكومي، وتسريع الإنجاز.

وكتب الشيخ محمد بن راشد على تويتر، قائلًا: "نعلن اليوم عن تعيين وزير دولة للذكاء الاصطناعي .. الموجة العالمية القادمة هي الذكاء الاصطناعي .. ونريد أن نكون الدولة الأكثر استعدادا لها".