روسيا قلقة إزاء الأوضاع العسكرية في البلطيق وتعزيز الناتو في المنطقة

موسكو - (د ب أ):

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، عن قلق بلاده إزاء تطورات الأوضاع العسكرية السياسية في منطقة البلطيق، وتعزيز حلف شمال الأطلسي "ناتو" لقواته في المنطقة.

وقال لافروف ، في مؤتمر صحفي، "نحن بالطبع نشعر بقلق إزاء تطور الأوضاع العسكرية السياسية في البلطيق، بما في ذلك تعزيز تواجد الناتو في هذه المنطقة"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.



وأشار الوزير إلى أن موسكو تعتبر العمليات، التي تحدث هناك "جزءًا من خط استراتيجي مدروس لكبح روسيا الاتحادية".

كان اللواء المدرع الثاني من الولايات المتحدة قد وصل، يوم الخميس الماضي، إلى بولندا، بالإضافة إلى المعدات العسكرية للواء المدرع الأمريكي الثالث الذي سبق نشره في بولندا ودول البلطيق، ما يجعل درجة التواجد بمستوى فرقة ميكانيكية.

وأعلن رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، قسطنطين كوساتشيوف، سابقاً، أن روسيا تنتظر تفسيرات من الولايات المتحدة والناتو حول نشر وحدات عسكرية إضافية على الحدود الروسية البولندية.