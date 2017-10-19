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ائد عسكري عراقي: استقرار الأوضاع الأمنية في قضاء خانقين

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مصراوي Masrawy

ائد عسكري عراقي: استقرار الأوضاع الأمنية في قضاء خانقين

04:38 م الخميس 19 أكتوبر 2017

ائد عسكري عراقي: استقرار الأوضاع الأمنية في قضاء خانقين

القوات العراقية

بغداد -(د ب أ):

أعلن قائد عسكري عراقي كبير اليوم الخميس أن الأوضاع الأمنية في قضاء خانقين مستقرة والقوات العراقية تنتشر لبسط الأمن والاستقرار في جميع مناطق التابعة لمحافظة ديالى (50كم شمال شرقي بغداد).

وقال الفريق الركن مزهر العزاوي قائد عمليات دجلة العسكرية ، في تصريح صحفي ، إن "الأوضاع الأمنية في مناطق خانقين وقرة تبة وجلولاء والسعدية مستقرة وتعيش أوضاعا أمنية مستقرة، وأن القوات العراقية بمشاركة طيران الجيش شنت عملية لملاحقة تنظيم داعش قرب منطقة قرة تبة وجلولاء".

وذكر :"أبلغنا زعماء العشائر والأهالي بالاطمئنان وممارسة حياتهم بشكل طبيعي تحت حماية القوات العراقية ، ومنعنا استخدام العيارات النارية للتعبير عن افراحهم لان ذلك يثير الرعب والمخاوف بين المدنيين".

وأوضح أن "القوات العراقية تلاحق مروجي الشائعات ومثيري الفتنة الذين يعملون على اثارة النعرات الطائفية بين الناس".

وكانت قوات البيشمركة قد أكملت امس انسحابها من ثكناتها في خانقين وجلولاء والسعدية، وتولت القوات العراقية ضبط الأمن.

من جانبه، أمر رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، بحجز عدد من أفراد حماية قائد شرطة محافظة ديالى وتشكيل مجلس تحقيقي واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بسبب تجاوزهم على القانون في قضاء خانقين على خلفية ممارسات فردية غير مسؤولة تناولتها صفحات التواصل الاجتماعي

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