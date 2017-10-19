إقليم كردستان يرحب بمبادرة العبادي ببدء حوار على أساس الدستور العراقي

العراق - (د ب أ):

رحبت حكومة إقليم كردستان العراق اليوم الخميس بمبادرة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ببدء حوار بين حكومة الإقليم والحكومة العراقية على أساس الدستور، وفي إطار الشراكة والتوافق، مشيرة إلى حرصها على حل كافة المشاكل عن طريق الحوار والتفاهم المشترك.

وجاء في بيان صحفي صدر في ختام اجتماع مجلس وزراء الإقليم، إن "حكومة إقليم كردستان ترحب بالمبادرة الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حول بدء الحوار على أساس الدستور العراقي، وفي اطار الشراكة والتوافق من أجل معالجة كافة المشاكل بين الطرفين".

وأضاف البيان أن حكومة إقليم كردستان مستعدة لبدء الحوار ومطالبة المجتمع الدولي مساعدة الطرفين لبدء وسير الحوار.

وناشد البيان أبناء شعب كردستان "إغاثة ومساعدة اخوتهم النازحين بسبب الأحداث الأخيرة من مدينتي كركوك وطوزخورماتو".

واشار البيان إلى "ضرورة معالجة كافة المشاكل عن طريق الحوار والتفاهم المشترك، وان إرادة شعب كردستان وحل مشاكل العراق لن تحل عن طريق الاحتكام الى السلاح واللجوء الى الحل العسكري"