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حبس وكيل القوى العاملة والمدير المالي بالإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيق

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مصراوي Masrawy

حبس وكيل القوى العاملة والمدير المالي بالإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيق

04:50 م الخميس 19 أكتوبر 2017

حبس وكيل القوى العاملة والمدير المالي بالإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيق

الإسماعيلية _ إنجي هيبة:

قرر المستشار محمد النحاس، رئيس نيابات ثان وثالث الإسماعيلية، بإشراف المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية حبس المتهمين "جمال. ه" وكيل وزارة القوى العاملة بالإسماعيلية، و"محمود. ف" المدير المالي للمديرية 4 أيام على ذمة التحقيق في قضية الرشوة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة تقديم مبلغ مالي على سبيل الرشوة لموظف عام، للإخلال بمهمام وظيفته.

وألقت هيئة الرقابة الإدارية بالإسماعيلية، القبض على وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية "جمال. ه"، و"محمود. ف" المدير المالي بمديرية القوى العاملة بتهمة تقديم رشوة لأحد قيادات الوزارة لاعتماد كشوف منح للعمال من العمالة غير المنتظمة بالإسماعيلية بمبالغ 300 ألف جنيه، ولَم تسلم إلى العمال، واستولى عليها.

ووردت معلومات إلى ضباط الرقابة الإدارية بالإسماعيلية تفيد بقيام المتهمين وكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة والمدير المالي بتقديم مبلغ رشوة 10 آلاف جنيه لأحد قيادات وزارة القوى العاملة بالقاهرة، مقابل التوقيع على اعتمادات كشوف منح مالية خاصة بالعمالة غير المنتظمة بالإسماعيلية بمبلغ 300 ألف جنيه استولى عليها المتهمون دون وجه حق.

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