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27 نوفمبر.. الاستماع لمرافعة دفاع "بديع" وآخرين بقضية "احداث العدوة"

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مصراوي Masrawy

27 نوفمبر.. الاستماع لمرافعة دفاع "بديع" وآخرين بقضية "احداث العدوة"

04:32 م الخميس 19 أكتوبر 2017

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إعادة الألبوم

ضابط للمحكمة بـ

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ضابط للمحكمة بـ"عنف العدوة": متهم بالقضية أنقذني من فتك المتظاهرين

كتب - عمرو علي:

تصوير - مصطفى الشيمي:

قررت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطر، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، و682 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث العدوة"، لجلسة 27 نوفمبر المقبل، لاستكمال سماع الشهود ولمرافعة الدفاع.

وتعود أحداث القضية إلى أغسطس 2013، عندما شهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب تم خلالها حرق وسرقة مركز شرطة العدوة وقتل رقيب شرطة، واقتحام إدارة زراعية ووحدة بيطرية وسجل مدني، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة المؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي.

ونسبت النيابة إلى المتهمين تهم "التحريض على العنف واقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة".

كانت محكمة جنايات المنيا قضت -في يونيو 2014- بإعدام 183 متهمًا، من بينهم بديع، بعد إدانتهم في القضية، لكن محكمة النقض قررت -في فبراير الماضي- قبول الطعن المقدم من بعض المتهمين في القضية ومن بينهم بديع، على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تتراوح بين الإعدام والمؤبد، وإعادة محاكمتهم

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