حل لغز سرقة سيارة القنصل الكويتي بالشيخ زايد.. الخيانة كلمة السر

كتب - محمد شعبان:

في قل من 24 ساعة، نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في كشف ملابسات سرقة سيارة القنصل الكويتي بالشيخ زايد.

توصلت تحريات المباحث إلى أن مرتكب الواقعة سائق كان يعمل لدى القنصل منذ 4 أشهر، وذلك باستخدام مفتاح مصطنع.

وكشفت التحريات أن السائق أخفى السيارة بمنطقة حدائق الأهرام، قبل ضبطه بأحد الأكمنة بمنطقة أكتوبر، وإعادة السيارة.