حل لغز سرقة سيارة القنصل الكويتي بالشيخ زايد.. الخيانة كلمة السر
حل لغز سرقة سيارة القنصل الكويتي بالشيخ زايد.. الخيانة كلمة السر
04:26 م الخميس 19 أكتوبر 2017
أرشيفية
كتب - محمد شعبان:
في قل من 24 ساعة، نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في كشف ملابسات سرقة سيارة القنصل الكويتي بالشيخ زايد.
توصلت تحريات المباحث إلى أن مرتكب الواقعة سائق كان يعمل لدى القنصل منذ 4 أشهر، وذلك باستخدام مفتاح مصطنع.
وكشفت التحريات أن السائق أخفى السيارة بمنطقة حدائق الأهرام، قبل ضبطه بأحد الأكمنة بمنطقة أكتوبر، وإعادة السيارة.
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