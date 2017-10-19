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حل لغز سرقة سيارة القنصل الكويتي بالشيخ زايد.. الخيانة كلمة السر

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مصراوي Masrawy

حل لغز سرقة سيارة القنصل الكويتي بالشيخ زايد.. الخيانة كلمة السر

04:26 م الخميس 19 أكتوبر 2017

حل لغز سرقة سيارة القنصل الكويتي بالشيخ زايد.. الخيانة كلمة السر

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

في قل من 24 ساعة، نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في كشف ملابسات سرقة سيارة القنصل الكويتي بالشيخ زايد.

توصلت تحريات المباحث إلى أن مرتكب الواقعة سائق كان يعمل لدى القنصل منذ 4 أشهر، وذلك باستخدام مفتاح مصطنع.

وكشفت التحريات أن السائق أخفى السيارة بمنطقة حدائق الأهرام، قبل ضبطه بأحد الأكمنة بمنطقة أكتوبر، وإعادة السيارة.

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