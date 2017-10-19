الرئاسة الفرنسية: ماكرون يستقبل الرئيس السيسي في 24 أكتوبر
الرئاسة الفرنسية: ماكرون يستقبل الرئيس السيسي في 24 أكتوبر
04:32 م الخميس 19 أكتوبر 2017
الرئيس السيسي
باريس - (أ.ش.أ):
أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم الخميس، أن الرئيس ايمانويل ماكرون سيستقبل الثلاثاء المقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الزيارة الرسمية التي سيقوم بها إلى فرنسا من 23 إلى 25 أكتوبر.
وذكرت الرئاسة الفرنسية أن الرئيسين سيجتمعان على غذاء عمل في أول لقاء بينهما لتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها الأزمات الإقليمية ومكافحة الإرهاب والقضايا الخاصة بحقوق الإنسان التي تولي لها فرنسا أهمية خاصة.
كما سيتيح اللقاء بحث الملفات الثنائية وسبل تعزيز العلاقات في مجالات الثقافة والتعليم، حسبما أشارت الرئاسة الفرنسية.
يذكر أن الرئيس السيسي استقبل في 5 يونيو الماضي وزيرة الجيوش الفرنسية أنداك سيلفي جولار، لبحث التعاون العسكري والأمني بين البلدين.
وتعد زيارة الرئيس السيسي المرتقبة إلى فرنسا هي الثالثة منذ توليه رئاسة البلاد في 2014.
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