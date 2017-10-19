«الآثار» ترفع أسعار تذاكر معابد الأقصر بين 30 و100%

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أعلنت منطقة آثار الأقصر عن بدء تطبيق قرار زيادة أسعار التذاكر للمناطق الأثرية المختلفة بنسبة تتراوح ما بين 30 و100%.

وقال مصدر بـ«آثار الأقصر» إن قرار زيادة أسعار التذاكر تم تأجيله أكثر من مرة، مشيرا إلى أن الزيادة بهدف توفير مصادر لتغطية النفقات والإنفاق على المشروعات المختلفة من ترميم وتنقيب وكشف أثري.

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وتضمنت الزيادات الجديدة على سبيل المثال رفع سعر زيارة مقبرة توت عنخ آمون السائح العادى من ١٠٠ إلى ٢٠٠ جنيه، بينما تم رفع سعر زيارة ومعبد حتشبسوت ووادى الملكات من ٤٠ إلى ٨٠ جنيها، ووصل سعر تذكرة وادى الملوك إلى ١٦٠ جنيها تتضمن زيارة ٣ مقابر غير شهيرة، ووصلت تذكرة زيارة معبد الكرنك ومتحف الأقصر إلى ١٢٠ جنيها بدلا من ٨٠ جنيها، ومعبد الأقصر ١٠٠جنيه بدلا من ٦٠ جنيها.

وعن مدى تأثير ذلك على أعداد السياح، ذكر المصدر أن أسعار التذاكر السياحية المصرية هى الأقل مقارنة بنظيرتها فى الأسواق العالمية المنافسة.