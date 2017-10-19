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«الخطة والموازنة» تمهل الوزارات حتى الثلاثاء لتقديم موازنة البرامج

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«الخطة والموازنة» تمهل الوزارات حتى الثلاثاء لتقديم موازنة البرامج «الخطة والموازنة» تمهل الوزارات حتى الثلاثاء لتقديم موازنة البرامج

التحرير

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قالت النائبة سيلفيا نبيل، عضو اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمناقشة آليات التحول من موازنة الأبواب والبنود إلى موازنة البرامج والأداء، إن اللجنة أمهلت الوزارات التي لم تتقدم بعد بموازنات البرامج والأداء للعام المالي الحالى 2017/ 2018، حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وطالبت سيلفيا نبيل، اليوم، الخميس، بسرعة الانتهاء من إعداد بيان المتابعة ومؤشرات قياس الأداء للبرامج التي ستتضمنها موازنات البرامج والأداء، لافتة إلى عقد مزيد من اجتماعات اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة تطبيق موازنة البرامج والأداء على بعض الوزارات بالموازنة العامة، مع ممثلي وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

كانت دكتورة عبلة عبد اللطيف، رئيس المجلس الاستشاري الاقتصادي برئاسة الجمهورية، قالت إن موازنة البرامج والأداء هي أسهل الطرق لتحقيق الإصلاح المؤسسى بالجهات الحكومية.

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وكشفت عبد اللطيف أن تطبيق أسلوب البرامج والأداء في إعداد الموازنة العامة للدولة قد يؤدي في المستقبل إلى خفض عدد المديريات التابعة للوزارات أو إيجاد شكل مؤسسي جديد لها.

كانت اللجنة قد عقدت عدة اجتماعات خلال الإجازة البرلمانية لمتابعة آليات تطبيق نظام موازنة البرامج والأداء ببعض الوزارات في الموازنة العامة للدولة 2017/ 2018، وانتهت سابقا إلى إضافة 7 وزارات إلى تطبيق موازنة البرامج والأداء خلال العام المالي المقبل 2018/ 2019، منها والصناعة والتنمية المحلية والبيئة والمالية والتخطيط.

كما انتهت الاجتماعات إلى ضرورة تدريب الكوادر البشرية الشابة في كل الوزارات حتى يكون هناك مجموعة مستمرة في كل وزارة للعمل على تطبيق أسلوب البرامج والأداء بشكل صحيح.

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التحرير

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