بعد إنفاق 80 مليون يورو.. نابولي يطارد الصفقة العاشرة بـ30 مليونا

يواصل نابولي إنفاقه المجنون في موسم الانتقالات الصيفي، إذ يعرض 32 مليون يورو على بورتو لشراء المهاجم القوي جاكسون مارتينيز.

ويطلب نادي بورتو 40 مليون يورو للتخلي عن مهاجمه الكولومبي، ولازال نابولي يدرس إمكانية رفع عرضه في ظل رغبة مدربه رافا بينيتث إتمام الصفقة.

نابولي باع أبرز نجومه إديسون كافاني هذا الصيف مقابل 62 مليون يورو، ووضع هذا المبلغ على أرباح النادي من تأهله لدوري أبطال أوروبا لينعش خزينته.

وبهذا الرقم أنفق نابولي الكثير على دعم الفريق بالتعاقد مع اللاعبين على النحو الآتي:

جونزالو إيجوايين.. من ريال مدريد مقابل 37 مليون يورو

راؤول ألبيول.. من ريال مدريد مقابل 12 مليون يورو

بيبي رينا.. إعارة من ليفربول

خوسيه كاييخون.. من ريال مدريد مقابل 9.5 مليون يورو

رافايل.. من سانتوس مقابل 5 ملايين يورو

دريس ميرتنس.. من أيندهوفن مقابل 9 ملايين يورو

بابلو أرميرو.. من أودينيزي مقابل 3.5 مليون يورو

إيمانويل كالتشيو.. مليون يورو

جوسيب رادوسفيتش.. من هادجوك سبليت مقابل مليون يورو