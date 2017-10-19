بعد انفراد «التحرير».. نائب يتقدم ببيان عاجل ضد محافظة كفر الشيخ

التحرير

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قال إبراهيم القصاص عضو مجلس النواب عن دائرة مركز الحامول وبيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، إنه تقدم ببيان عاجل للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، للتحقيق في مخالفة المحافظة للقانون بتخصيص قطعة أرض بمساحة 16 آلاف متر بما يقارب 4 أفدنة بالأمر المباشر لإحدى الشركات الوليدة كحق انتفاع لمدة 25 سنة، بسعر 25 جنيه للمتر سنويا بهدف إقامة مدرسة دولية، وذلك دون إجراء مزاد علني أو مناقصة.

وأكد القصاص، أن الشركة جديدة وليس لها سابق أعمال، وتم إنشاؤها بعد أسبوع واحد فقط من تخصيص وزارة الاستثمار لهذه الأرض للمحافظة وهو ما يبدو مريبا ومثيرا للشكوك، مشيرا في تصريحات لـ"التحرير"، إلى أن ما فعلته المحافظة غير قانوني ويهدر عشرات الملايين من الجنيهات على الدولة.

وتابع: "هناك شركات مستعدة أن تدفع 250 جنيها سنويا للمتر، ونقابة المهندسين في كفر الشيخ لو كانت تعلم بشأن هذه الأرض لدفعت أضعاف الشركة الحاصلة على حق الانتفاع".

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كانت "التحرير"، انفردت أمس بنشر تفاصيل الصفقة تحت عنوان "شبهة فساد حول تخصيص أرض بالأمر المباشر لأحد المستثمرين بكفر الشيخ".