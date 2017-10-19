مدير آثار الأقصر يعلق على خطأ فادح بتذكرة معبد «موت»

التحرير

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كتبت - أماني خيري:

أكد الدكتور محمد عبد العزيز، مدير منطقة آثار مصر العليا، أنه تم اكتشاف أخطاء إملائية بتذاكر معبد "موت" بالأقصر الذي تم افتتاجه منذ أشهر قليلة، لافتا بأنه تم إعداد مذكرة بالواقعة وإرسالها للوزارة.

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وقال "عبد العزيز"، في تصريحات لـ"التحرير"، إنه تم طباعة كمية من التذاكر الجديدة، لكن المعبد لا يوجد إقبالا كبيرًا عليه "التذاكر بتفضل كتير على عكس معبد الكرنك ومعابد البر الغربي تنتهي في أسبوع".



بدوره، وصف نقيب المرشدين السياحيين الطيب عبد الله، الأمر بأنه استهتار من وزارة الآثار في ظل رغبتها لإعادة حركة السياحة.