أخبار عاجلة

التصريح بدفن شابين توفيا باستنشاق الغاز في شاليه بالسخنة -
نقيب "صيادلة أسيوط" يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
كينيا: مقتل 3 في اشتباكات بين الشرطة ومقاطعين للانتخابات -
الجيش السوري يمهد لهجوم على اخر معاقل داعش -
حاربت العنف ولفتت الأنظار في «الحساب يجمع».. 8 معلومات عن رنا خليل -
أشهر عارضات أزياء تعرضن للتحرش -
وزير القوى العاملة يفتتح الملتقى الأول للتوظيف بأسوان السبت المقبل -
الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر -
تجديد حبس هشام جعفر 45 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

مدير آثار الأقصر يعلق على خطأ فادح بتذكرة معبد «موت»

Google+ Print
مدير آثار الأقصر يعلق على خطأ فادح بتذكرة معبد «موت» مدير آثار الأقصر يعلق على خطأ فادح بتذكرة معبد «موت»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتبت - أماني خيري:

أكد الدكتور محمد عبد العزيز، مدير منطقة آثار العليا، أنه تم اكتشاف أخطاء إملائية بتذاكر معبد "موت" بالأقصر الذي تم افتتاجه منذ أشهر قليلة، لافتا بأنه تم إعداد مذكرة بالواقعة وإرسالها للوزارة.

شاهد أيضا

وقال "عبد العزيز"، في تصريحات لـ"التحرير"، إنه تم طباعة كمية من التذاكر الجديدة، لكن المعبد لا يوجد إقبالا كبيرًا عليه "التذاكر بتفضل كتير على عكس معبد الكرنك ومعابد البر الغربي تنتهي في أسبوع".
 
بدوره، وصف نقيب المرشدين السياحيين الطيب عبد الله، الأمر بأنه استهتار من وزارة الآثار في ظل رغبتها لإعادة حركة السياحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر

الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية

مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة طنطا ومصر للمقاصة

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"