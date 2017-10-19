من الإسكندرية.. وزير الداخلية: هناك فصيل يروج شائعات.. والشرطة قادرة على التصدي

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عقد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، اجتماعا مساء اليوم الخميس، مع عدد من ضباط وقيادات مديرية أمن الإسكندرية، لمتابعة الأداء الأمنى وفق استراتيجية الوزارة، وكذا لمناقشة مجمل المستجدات على الساحة الأمنية.

وأشاد الوزير فى بداية الاجتماع بتضحيات وجهود رجال الشرطة وشجاعتهم فى أداء واجبهم، الذى يعكس قدر المسئولية الوطنية التى يتحملونها، وضربوا أروع المثل والقدوة فى التضحية والفداء، وأكد أن ما نشهده اليوم من إنجازات لقواتنا المسلحة، والتطوير المستمر لقدراتها، مدعاة للفخر.

وشدد وزير الداخلية على أهمية مواصلة تطوير الخطط الأمنية الشاملة على كل المستويات والأصعدة، بما تفرضه الساحة الأمنية من تحديات متلاحقة، تستلزم وضع استراتيجيات وخطط أمنية، تمكن رجال الشرطة بالأخذ بزمام المبادرة فى توجيه ضربات أمنية استباقية خلال معركتهم الحاسمة ضد الإرهاب، مؤكدا أن خطر الإرهاب لا يزال مستمرا، وأن الصراعات التى تشهدها العديد من دول المنطقة تؤثر بصورة مباشرة على أمننا القومى.

وأضاف الوزير أن الجماعات الإرهابية طورت من إمكانياتها خلال الفترات الأخيرة وهو ما يشكل تحديا جديدا، معربا عن ثقته في قدرة رجال الشرطة على التصدى لخطر الإرهاب، وأنه بتضافر الجهود نستطيع تحقيق طموحات الشعب.

كما أكد عبد الغفار أن التدريب والتأهيل والعلم هى الأسلحة الحقيقية لرجل الشرطة العصري، الذى يستطيع تحقيق رسالة الأمن، ومواجهة التطور الذى طرأ على أنماط الجريمة، مشددا على ضرورة مواصلة تطوير وتحديث منظومة العملية التدريبية لإعداد العنصر البشرى.

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وشدد اللواء عبد الغفار على حرص الوزارة على توفير كل الإمكانيات التى تكفل تحقيق جاهزية القوات بما يتلاءم مع التطورات والمستجدات على الساحة الأمنية، وكذا تطوير وتحديث الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، واتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير عليهم والاهتمام بتحقيق مطالبهم.

وأوضح وزير الداخلية أن مسيرة الوطن التى انطلقت بنجاح نحو البناء والتنمية، لا تحتمل أى معوقات أو تقويض، ولن تتوقف، وتحتاج إلى مواصلة الجهود، ووحدة الصف، والتفاف المواطنين حول مؤسسات الدولة لاستكمال بناء مستقبل الوطن، والحفاظ على المكتسبات التى تحققت فى كل المجالات، موضحاً أن هناك فصيلا لا تزال مهمته ترويج الشائعات التى تحاول بث الإحباط والتشكيك فى كل الحقائق والجهود التى تبذلها مؤسسات الدولة، وتستغل فى هذا التطور الذى شهدته شبكة المعلومات الدولية، وأنه يجب أن يكون لدينا الوعى بحجم المؤامرة والمحاولات المستمرة لجماعة الإخوان الإرهابية، لاستقطاب عقول الشباب وتزوير وعيهم ومفاهيمهم، وهو ما يشكل تهديدا آخر.

كما أكد وزير الداخلية أن جهاز الشرطة أصبح أقوى وأكثر وعيا مما كان عليه، وأصبح رجال الشرطة يتعاملون بوعي مع حجم التحديات التى نواجهها، مشيرا إلى أن هناك جهودا مخلصة تبذل من كل مؤسسات الدولة وفى مقدمتها القوات المسلحة والشرطة، وأن النجاحات التى يتم إنجازها فى المجال الأمنى تُعد من أهم المقومات الأساسية التى تدعم جهود الدولة نحو التنمية والبناء.

واستمع اللواء عبد الغفار، خلال اللقاء، للعديد من رؤى ومقترحات الضباط فى مجال الارتقاء بالمنظومة الأمنية وآليات تطويرها، ووجه بدراسة تلك المقترحات وتبنى تنفيذ عدد منها.