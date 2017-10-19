شريف إسماعيل يتحدى «مدعي مرضه» خلال جولته بالإسكندرية (صور)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

رئيس الوزراء: مهامي المكتبية أساس عملي

استعدادات الشتاء هذا العام مشرفة

نستكمل 10 آلاف و500 مشروع بتكلفة تقترب من تريليون ونصف التريليون جنيه

صرح رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل بأنه سيقوم بجولات مكثفة بالمحافظات خلال الفترة المقبلة بمشاركة عدد من وزراء حكومته.

وكانت تقارير صحفية قالت إن رئيس الوزراء يعاني من وعكة صحية ومرض يمنعه عن مواصلة أعماله الأساسية، وهو ما نفته رئاسة الوزراء، وألمح إليه شريف في تصريحاته.



وزار إسماعيل مدينة الإسكندرية اليوم الخميس وتفقد الديوان العام ومحطة التنقية الشرقية بمنطقة أبيس وأرض نادى الاتحاد الجديدة والمواجهة لمبنى المحافظة.

ورافق رئيس مجلس الوزراء خلال جولته كل من الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية.

وكشف إسماعيل، خلال تصريحاته على هامش الزيارة، أن هناك خطة واضحة لزيارة عدد كبير من المحافظات خلال الفترة المقبلة سواء من قبله كرئيس وزارء أو من خلال عدد من الوزراء.

شاهد أيضا

وأضاف أن تواجده فى مكتبه للموافقة على ما يقدم له من مشروعات يعد من الأساسيات الهامة لعمله، مشيرا إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد زيارات مستقبلية لكل المحافظات.

وافتتح إسماعيل خلال زيارته محطة التنقية الشرقية بالإسكندرية، وذكر رئيس الوزراء أنها كانت تعانى من مشكلة فى تصريف المياه وتم معالجة المشكلة فى مايو ، لافتا إلى أنه تعمل حاليا بكامل طاقتها على التنقية.

وأوضح أن قدرة المحطة أصبحت عالية بشكل وصفه بـ"المشرف" حيث تصل الكمية التى يمكن تنقيتها إلى 800 ألف متر مكعب فى اليوم، بينما لديها قدرة عالية على تنقية حوالى مليون متر فى ساعة الذروة يوميا.

كما زار شريف إسماعيل نادى الاتحاد، وقال إنه نادٍ عريق له ملاعب للكرة ومبنى اجتماعى على مساحة 9 أفدنة، وهو يمثل شعبا عريقا، منوها إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق على الأرض التى تم بناء الفرع الجديد للنادي عليها بمساحة 5 أفدنة.

وأكد رئيس الوزراء أن كل المحافظات تلقى نفس العناية والاهتمام في التخطيط الاستثماري والمشروعات، لافتا إلى أن المستشفيات التى سيتم افتتاحها فى المرحلة المقبلة يقع عدد كبير منها فى المناطق الحدودية.

وعن المشروعات التى تتم حاليا، قال إسماعيل إن وزارات الكهرباء والطاقة والبترول لديها خطة بمشروعات تبلغ قيمتها حوالى ترليون و332 مليار جنيه، لعد 10 آلاف و500 مشروع، تم رصدها منذ عام 2014 حتى يوليو 2017 ، مردفا: «تم الانتهاء من حوالى 50% من تلك المشروعات»، وبيّن أن هناك مدنا صناعية جديدة فى الصعيد ببنى سويف وسوهاج والمنيا.

وفي سياق آخر، أكد رئيس الوزراء على الاستعداد الكامل للشتاء من خلال التأكد من سهولة الصرف والصرف وزيادة عدد محطات محطات الأمطار القادرة على استيعاب أكبر عدد من الكميات.

