وكيل دفاع النواب: البرلمان يناقش قرار "إعلان الطوارئ" الأحد

القاهرة- مصراوي:

قال يحي كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النوب إن البرلمان سيناقش قرار رئيس الجمهورية حول حالة الطوارئ يوم الأحد المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع جدول أعمال البرلمان للأسبوع المقبل على النواب خلال ساعات، متضمنا على رأسه القرار الرئاسي الخاص بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر مقبلة.

"كدواني" قال لـ"مصرواي" إنه لم يتأكد حتى الآن حضور رئيس الحكومة شريف إسماعيل للجلسة المقبلة يوم الأحد، وإنما الأكيد حضور ممثل عن الحكومة وهو الوزير المستشار عمر مروان وزير شئون الدولة لمجلس النواب، لافتا إلى أن البرلمان يساند الرئيس والحكومة في تمديد حالة الطوارئ التي تحتاجها البلاد بشدة لردع الإرهاب