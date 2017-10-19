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مرور العاصمة يحرر 3496 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

مرور العاصمة يحرر 3496 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

04:07 م الخميس 19 أكتوبر 2017

مرور العاصمة يحرر 3496 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية

كتب – فتحي سليمان:

حرر رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة، 3496 مخالفة مرورية، خلال 24 ساعة.

وشنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، حملات مرورية مكبرة استهدفت تكثيف الخدمات الجماهيرية للمواطنين، وضبط المخالفين المؤثرين في حدوث حالة من الاستياء لدى المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بكافة القطاعات الجغرافية للعاصمة.

أسفرت الحملات التي أشرف عليها اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، وقادها اللواء أحمد الألفي مدير المباحث الجنائية، عن تحرير 3496 مخالفة مرورية، و3125 مخالفة كلبش، وحجز 5 "توك توك"، وتحرير 140 مخالفة سير نقل، وسحب 522 سحب رخصة.

تحررت المحاضر اللازمة، واتخذت الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

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