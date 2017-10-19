تجديد حبس 8 متهمين بالانضمام لتنظيم "داعش" 45 يومًا
تجديد حبس 8 متهمين بالانضمام لتنظيم "داعش" 45 يومًا
04:07 م الخميس 19 أكتوبر 2017
ارشيفية
كتب - أحمد أبوالنجا:
قررت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، تجديد حبس 8 متهمين 45 يومًا في اتهامهم بالانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي، والتخطيط لارتكاب أعمال عدائية ضد قوات الشرطة والجيش.
ومازالت نيابة أمن الدولة تحقق مع المتهمين في القضية رقم 333 لسنة 2017.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابي، والتخطيط لقلب نظام الحكم، وبث أخبار كاذبة، ومعاداة أجهزة الدولة، وتكفير الحاكم، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر.
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