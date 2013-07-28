تقارير: 60 مليون يورو ودي ماريا وكوينتراو لضم جاريث بيل

مدريد، (إفي): كشفت تقارير إخبارية اليوم الأحد أن ريال مدريد الإسباني تقدم بعرض لتوتنام الإنجليزي لضم مهاجمه الويلزي جاريث بيل، يتضمن دفع 60 مليون يورو فضلا عن انتقال الأرجنتيني أنخل دي ماريا والبرتغالي فابيو كوينتراو إلى صفوف النادي الإنجليزي.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى أن رئيس توتنام دانيل ليفي أخطر النادي الملكي أن عليه دفع 120 مليون يورو للاستعانة بخدمات اللاعب الويلزي، ما دفع الريال لعرض 60 مليون يورو اضافة إلى دي ماريا وكوينتراو، وفقا للمصدر.

وأوضحت الصحيفة أن الخيار الآخر الذي عرضه ريال هو دفع 100 مليون يورو وانتقال أحد لاعبي النادي الإسباني، ربما يكون دي ماريا، نظرا لاعجاب المدير الفني لتوتنام، البرتغالي أندريه فيلاش بواش به.

وأضاف المصدر أن ليفي لا يرغب في التخلي عن نجمه الويلزي، ولكن اذا لم يكن هناك بد من رحيله، فإنه يود أن تكون الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم، متجاوزة الـ96 مليون يورو التي دفعها النادي الملكي للحصول على خدمات كريستيانو رونالدو عام 2009 من مانشستر يونايتد.

وأكدت الصحيفة أن صفقة بيل اكتسبت أهمية استراتيجية بالنسبة لرئيس نادي ريال مدريد

فلورنتينو بيريز، خاصة بعد انتقال البرازيلي نيمار إلى برشلونة، بعد منافسة شديدة للاستعانة بخدماته في الفريق الملكي.

ورغم ذلك، فإنه لا يخطط لدفع هذا المبلغ، لذا فهو يبحث عن طرق أخرى لتخفيض المبلغ المادي المباشر في الصفقة، ومن بين هذه الطرق دفع 60 مليون يورو، اضافة إلى دي ماريا، الذي انتقل للريال مقابل 30 مليون يورو، وكوينتراو، الذي انتقل هو الآخر لصفوف النادي المدريدي مقابل 30 مليون يورو.