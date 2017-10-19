حسام غالي «قائد الأزمات»؟.. نجوم الأهلي يجيبون

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر اضف تعليق سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

رحل حسام غالي، عن النادي الأهلي، في الصيف الماضي، لقيادة النصر السعودي في تجربة احتراف جديدة، بعد نحو عامين من الاتهامات التي تعرض لها بشأن سوء معاملته لزملاءه داخل الفريق الأحمر، ورغم عدم صدور أى تصريح يؤكد ذلك من أى لاعب داخل القلعة الحمراء، إلا أنها أصبحت نغمة يتم ترديديها إعلاميًا بشكل مستمر.

وانتقل «غالي» في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة إلى نادي النصر السعودي، في تجربة ثانية مع العالمي، ​لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر، رغبة منه في اللعب بشكل أساسي، وفقًا لتصريحاته حينها.​

شريف عبد الفضيل، مدافع القلعة الحمراء السابق، صرح في لقائه أمس الأربعاء، مع الإعلامي أحمد شوبير، بقناة « صدى البلد»، أن حسام غالي، كان أخ لكل اللاعبين في النادي الأهلي، مؤكدًا أنه يشعر بالضيق عندما يتهمه البعض بأشياء غير صحيحة، وأنه عندما ينفعل يكون ذلك بسبب حرصه على مصلحة الفريق.

​وأضاف عبد الفضيل، أن «غالي» يتعرض للظلم في أوقات كثيرة بسبب اتهامه بمعاملته غير اللائقة لزملاءه، موضحًا أن «نرفزة الملعب أمر طبيعي في كرة القدم» وأن له مواقف طيبة كثيرة مع اللاعبين.

​

​ولم يكن شريف عبد الفضيل أول المدافعين عن «الكابيتانو»، حيث صرح في وقت سابق، أنه يعتبر حسام غالي هو مثله الأعلى داخل وخارج الملعب، مؤكدًا أنه خير قدوة، وأن علاقته به جيدة للغاية نافيًا وجود أى مشكلات بينهما.

​

وفي تصريحات لنفس البرنامج، أشاد مؤمن زكريا لاعب الفريق الأحمر، بشخصية غالي الذي يعتبره أخ كبير له، ويُعتمد عليه في أى شيء وأى ظرف.

وأبدى أحمد الشيخ، عشقه لحسام غالي الذي يضخ روح كبيرة داخل الفريق، مشيرًا إلى أنه يتمتع بشخصية محترمة ومحترفة، وأنه يتعلم منه خاصة أنه غيور جدًا على فريقه.

عماد متعب، هو أقرب اللاعبين في النادي الأهلي لغالي، وتحدث «القناص» في لقائه ببرنامج صاحبة السعادة منذ أسابيع قليلة، عن علاقته بقائد الفريق السابق، مؤكدًا أنه ينفعل داخل الملعب بالفعل، لكنه رجل بمعنى الكلمة ولا يفعل ذلك بهدف المنظرة لكن خوفًا على زملاءه والفريق.

شاهد أيضا «مش هيعتذر.. ولو بنص رجل هلعبه».. هل يقود حسام غالي المنتخب في روسيا فيديو) ميدو: أمنية حياتي أشوف حسام غالي وعماد متعب في كأس العالم شريف عبد الفضيل: « الزمالك جري ورايا بشنطة فلوس وهربت.. مين مجنون ميروحش الأهلي»

وأشاد سعد سمير، بحسام غالي، في تصريحات تليفزيونية، مؤكدًا أنه قيمة كبيرة لجميع لاعبي الفريق، ويجب أن يعرف كم يحبه زملاءه ويقدرون مكانته وغيرته على النادي، ويتعلمون منه.

وفي لقاء لعمرو جمال، مهاجم الفريق المعار حاليًا لفريق بيدفيست الجنوب إفريقي، ​أكد أن «غالي» حريص على مصلحة جميع زملاءه ويرغب في ظهورهم بأفضل مستوى لمصلحة الفريق في المقام الأول.​

وأشار صالح جمعة، في تصريحات سابقة لقناة dmc sports، أن حسام غالي هو قدوته ومثله الأعلى داخل وخارج الملعب، موضحًا ان علاقته به جيدة جدًا، نافيًا وجود أى مشكلات بينهما مثلما كان يردد البعض.

كما استنكر محمد يوسف، المدير الفني السابق للأهلي، والحالي لبتروجيت، اتهام غالي بأنه مثير للمشاكل، مؤكدًا أنه من انقى الشخصيات من أكثر اللاعبين غيرة وحبًا لفريقه وما يثار حول خلافاته مع زملاءه نابع من حماسه وعشقه للنادي.

​