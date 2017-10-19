بالصور.. تفاصيل اجتماع وزير الداخلية بالقيادات الأمنية والضباط في الإسكندرية

كتب – محمد الصاوي وعلاء عمران:

‏‫عقد اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، اجتماعا اليوم الخميس، مع عدد من ضباط وقيادات مديرية أمن الإسكندرية، وذلك في إطار اللقاءات الدورية لمتابعة الأداء الأمني وفق استراتيجية الوزارة ومناقشة مُجمل المُستجدات على الساحة الأمنية.

وأشاد وزير الداخلية، في بداية الاجتماع بتضحيات وجهود رجال الشرطة وشجاعتهم في أداء واجبهم الذي يعكس قدر المسئولية الوطنية التي يتحملونها وضربوا أروع المثل والقدوة في التضحية والفداء، مؤكدا أن ما نشهده اليوم من إنجازات لقواتنا المسلحة والتطوير المستمر لقدراتها مدعاة للفخر وكسب الثقة في قياداتنا السياسية وإدراكها بأهمية دور المؤسسة العسكرية الذي يعكس ثقل وطننا بين الدول.

وشدد الوزير، على أهمية مواصلة تطوير الخطط الأمنية الشاملة على كافة المستويات والأصعدة بما تفرضه الساحة الأمنية من تحديات متلاحقة تستلزم وضع استراتيجيات وخطط أمنية تمكن رجال الشرطة بالأخذ بزمام المبادرة في توجيه ضربات أمنية استباقية خلال معركته الحاسمة والفاصلة ضد الإرهاب لحماية المجتمع من شروره، مؤكداً أن خطر الإرهاب لايزال مستمر وأن محاولات الجماعات الإرهابية للنيل من أمن الوطن متواصلة، وأن الصراعات التي تشهدها العديد من دول المنطقة تؤثر بصورة مباشرة على أمننا القومي، مضيفا أن الجماعات الإرهابية طورت من إمكانياتها خلال الفترات الأخيرة وهو ما يشكل تحدياً جديداً ، معرباً عن ثقته في قدرة رجال الشرطة في التصدي لخطر الإرهاب، وأنه بتضافر الجهود نستطيع تحقيق طموحات الشعب.

كما أكد عبد الغفار، على أن التدريب والتأهيل والعلم هى الأسلحة الحقيقية لرجل الشرطة العصري الذي يستطيع تحقيق رسالة الأمن ومواجهة التطور الذي طرأ على أنماط الجريمة، مشددًا على ضرورة مواصلة تطوير وتحديث منظومة العملية التدريبية لإعداد العنصر البشري، موضحًا حرص الوزارة على توفير كافة الإمكانيات التي تكفل تحقيق جاهزية القوات بما يتلاءم مع التطورات والمستجدات على الساحة الأمنية، كما شدد على ضرورة تطوير وتحديث الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير عليهم والاهتمام بتحقيق مطالبهم.

وأوضح الوزير، أن مسيرة الوطن التي انطلقت بنجاح نحو البناء والتنمية لا تحتمل أي معوقات أو تقويض ولن تتوقف وتحتاج إلى مواصلة الجهود ووحدة الصف والتفاف المواطنين حول مؤسسات الدولة لاستكمال بناء مستقبل الوطن والحفاظ على المكتسبات التي تحققت فى كافة المجالات، موضحاً أن هناك فصيل لايزال مهمته ترويج الشائعات التي تحاول بث الإحباط والتشكيك في كل الحقائق والجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة وتستغل في هذا التطور الذى شهدته شبكة المعلومات الدولية وأنه يجب أن يكون لدينا الوعى بحجم المؤامرة والمحاولات المستمرة لجماعة الاخوان الارهابية لاستقطاب عقول الشباب وتزوير وعيهم ومفاهيمهم وهو ما يشكل تهديد آخر.

وأكد وزير الداخلية، أن جهاز الشرطة أصبح أقوى وأكثر وعياً مما كان عليه وأصبح رجال الشرطة يتعاملون بوعي مع حجم التحديات التي نواجها، مشيرا الى أن هناك جهود مخلصة تبذل من كافة مؤسسات الدولة وفى مقدمتها القوات المسلحة والشرطة، وأن النجاحات التى يتم إنجازها في المجال الأمني تُعد من أهم المقومات الأساسية التي تدعم جهود الدولة نحو التنمية والبناء

كما أكد عبد الغفار، أن الانضباط والجدية والالتزام هو شعار تلك المرحلة التي تحتاج لجهد الجميع من منطلق إحساس وشعور وطني حقيقي بحجم المسئولية التي نتحملها تجاه الوطن، واستمع خلال اللقاء للعديد من رؤى ومقترحات الضباط في مجال الارتقاء بالمنظومة الأمنية وآليات تطويرها، ووجه بدراسة تلك المقترحات وتبني تنفيذ عدد منها.