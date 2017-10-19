"الشيخ مسعد".. 40 عاما مداح في حب الرسول (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

يترقبه أهالي وزوار مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، كل عام، في احتفالات الطرق الصوفية بمولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي، للاستماع إلى مدحه في حب الرسول صلى الله عليه وسلم.

"الحمد لله 41 عامًا مداحًا في حب الرسول، وأولياء الله الصالحين في موالدهم.. وكل ما سني بيكبر صوتي يزداد حلاوة"، هكذا كانت كلمات "مسعد السيد شحاتة السيد سرور"، الملقب بـ"الشيخ مسعد"، من منطقة سنجر بمدينة طنطا، بمحافظة الغربية لـ"مصراوي"، والذي يعد أقدم المداحين في حب الرسول والأولياء.

قال الشيخ مسعد لـ"مصراوي": "بدأت عملي بالمدح، عام 1976 ولغاية وقتنا هذا، عاصرت طوال هذه الفترة، مطربين شعبيين ومداحين من أمثال "محمد طه"، و"الريس محمد أبو دراع"، و"خضر محمد خضر"، وشاركت في عمل فني مع الفنان الراحل سيد مكاوي، في أغنية "مال العزال ومالنا"، للمطربة الجزائرية الراحلة وردة، وكان أفضل من تعاملت معهم كان هذا الفنان الراحل سيد مكاوي".

وتابع: "أثناء عمل البروفات لأغنية "مال العزال ومالنا"، عام 1984، طلبت من الراحل سيد مكاوي، إني أغني هذه الأغنية، بطريقة المديح على طريقتي، "مال المجاريح ومالنا وكفاية اللي جرالنا.. صلوا على طه الرسول حبيبنا"، وكانت المطربة الراحلة وردة تقف ومبسوطة، فداعبت الشيخ سيد مكاوي وقتها وقالت: "جرى إيه يا أستاذي أنت هاتجيب ناس تنافسنا".

وأضاف: "في عام 1986 التقيت بالفنان الشعبي، محمد طه، في مولد الحسين بالقاهرة، وخلال هذه الفترة، كان يوجد إعلان تليفزيوني، أداه هذا الفنان الراحل عن الكيماوي والسماد، وكنت أوجه له عتابًا لإجراءه مثل هذا الإعلان، لأن تعودنا مع بعضنا جميعًا كأبناء مدينة ومركز واحد، نشعر بالمحبة، ونخاف على بعضنا، فقلت له :"ينفع يعني الإعلان اللي انت عملته ده"، فرد عليا قائلًا: "ماتقولش للرزق لا"، ثم بعد ذلك داعبني بالنكت والقفشات المعروفة عنه".

وأكد أن أشعار المديح، التي يغنيها كمدح خلال الحفلات التي يقيمها في الموالد، من تأليفه الشخصي، أو كلمات أغنية أخرى، فيجرى تعديلًا فيها، ولكن يمشي على نفس نهج ألحان الأغنية الأصلية، ويضيف فيها بعض الآلات الموسيقية الشعبية، مثل الناي من بينها أغنية "تسلم الأيادي"، فيغيرها بطريقته، ويغنيها للرئيس عبدالفتاح السيسي، لمحبته له.

وأوضح أنه سجل أغاني مديح، في شرائط كاسيت، وجرى توزيعها في الأسواق، وتحمل اسمه ولقبه، كما أنه شارك في إعلان تليفزيوني في منتصف الثمانينات، مشيرًا إلى أن فرقته الموسيقية تتكون من 7 أشخاص، عازفين ناي، وعود، وكمان، وغيقاع، ودفين، وتورة".

وقال إنه يؤدي هذا المديح في خدمة أبناء الشيخ حازم شريف هاشم السعدي، من نجوم بني هاشم، وهم قريبي الصلة بآل البيت، بحسب قوله.