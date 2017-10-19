حبس رقيب شرطة تحرش بطالبة جامعية في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت نيابة الزقازيق العامة، بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الخميس، حبس رقيب شرطة بقسم ثان الإسماعيلية، 4 أيام على ذمة التحقيقاته؛ على خلفية اتهامه بالتحرش بطالبة جامعية أثناء استقلالها أتوبيس من ميدان محطة الزقازيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "غريب. م" رقيب شرطة بقسم ثان الإسماعيلية؛ متهم بالتحرش بالطالبة "أميرة. الـ" طالبة بالفرقة الرابعة بجامعة الأزهر، أثناء استقلالها أتوبيس عام برفقة زملائها.

وتبين من التحريات الأولية، أن المتهم حاول ملامسة جسد الفتاة، فأمسكته بيدها واستغاثت بالأهالي، ليتم ضبطه وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15243 جنح أول الزقازيق لسنة 2017.