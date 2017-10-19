أهالي قرية بالمنوفية يزفون شابا بقميص نوم

المنوفية - مروة فاضل:

انتقم شباب قرية مؤنسة بمركز أشمون، بمحافظة المنوفية، من شاب نشر فيديو مخل لفتاة على "فيس بوك"، حيث أجبروه على ارتداء "قميص نوم نسائي" وتناوبوا عليه بالضرب وطافوا به في شوارع القرية.

وأكد شاهد عيان بالقرية، أن الأهالي أجبروا شابا يدعى "أ. ن" 20 سنة، مقيم بالقرية على خلع ملابسه كامله وإجباره على ارتداء قميص نوم وتناوبوا عليه بالضرب في زفة جابت شوارع القرية، بعد ما أثير حول نشره فيديو مخل لفتاة بالقرية تدعى "أ. ر" 18 سنة، تعدى عليها جنسيا وصورها لإجبار أسرتها بالموافقة على طلب الزواج منها وقوبل طلبه بالرفض، ما دفعه إلى نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف، أن نشر المقطع على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" آثار حفيظة أسرة الفتاة، فذهبوا إلى منزل الشاب وجردوه من ملابسه وإلباسه قميص نوم والتجول به في القرية، بعد أن لقنوه علقة ساخنة.

وانتقلت قوات الشرطة إلى القرية، وتم القبض على الشاب وإيداعه بمركز الشرطة، وجار مباشرة التحقيقات لكشف تفاصيل وملابسات الواقعة.