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ميركل تسعى لتقليص المساعدات لتركيا وتثني على سياستها إزاء اللاجئين

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مصراوي Masrawy

ميركل تسعى لتقليص المساعدات لتركيا وتثني على سياستها إزاء اللاجئين

03:51 م الخميس 19 أكتوبر 2017

ميركل تسعى لتقليص المساعدات لتركيا وتثني على سياستها إزاء اللاجئين

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

بروكسل - (د ب أ):

تعتزم المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، السعي لتقليص المساعدات المالية المقدمة لتركيا فيما يتعلق بمفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي.

غير أن ميركل تؤيد في الوقت ذاته منح أنقرة ثلاثة مليارات يورو أخرى كمساعدة للاجئين على الأراضي التركية.

وقالت ميركل قبيل القمة الأوروبية، اليوم الخميس في بروكسل، إن تقديرها للتطور الديمقراطي في تركيا "سلبي جدا" ،وإن ذلك ليس بسبب القبض على العديد من الألمان في تركيا فقط، بل إن دولة القانون في تركيا تسير في الاتجاه الخاطئ.

وأضافت ميركل: "لدينا مخاوف شديدة جدا بهذا الشأن" مما يبرر حسب ميركل تقليص ما يعرف بالمساعدات الممهدة للانضمام للاتحاد الأوروبي، والتي تقدر بنحو 45ر4 مليار يورو حتى عام 2020.

ولكن المستشارة الألمانية أثنت بشكل مطلق على سياسة اللاجئين التي تنتهجها أنقرة، وقالت: "هنا تقوم تركيا بشيء رائع".

وحصلت تركيا حتى الآن على ثلاثة مليارات يورو من أوروبا مقابل هذه السياسة حتى الآن.
ورأت ميركل ضرورة منح تركيا مثل هذا المبلغ مرة أخرى، لأن هذه الأموال تصب في مصلحة اللاجئين.

وحول مباحثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، قالت ميركل إن هناك تقدما مشجعا في هذا الصدد ، ولكنها أكدت أن هذا التقدم غير كاف لبدء المرحلة الثانية من المفاوضات بشأن المستقبل.

ولكن ميركل توقعت أن يتم البت في ذلك خلال القمة الأوروبية المقبلة في ديسمبر القادم.

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