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سبب "ركنة عربية".. المشدد من 3 لـ7 سنوات لشقيقين قتلا "جزار" بالجيزة

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مصراوي Masrawy

سبب "ركنة عربية".. المشدد من 3 لـ7 سنوات لشقيقين قتلا "جزار" بالجيزة

03:33 م الخميس 19 أكتوبر 2017

ارشيفيه

كتب – أنس بنداري:

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، بمعاقبة المتهم "ايهاب.ع.ح"، صاحب مكتب تأجير سيارات، بالسجن المشدد 7 سنوات، والمشدد 3 سنوات لشقيقه في اتهامهما بقتل جزار، لخلاف على "ركن سيارة" بالجيزة.

صدر القرار برئاسة المستشار سيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين عبدالمنعم عبدالستار، والمستشار محمد أحمد الجندي، وبسكرتارية سيد نجاح، ومحمد فريد.

بدأت تفاصيل الواقعة، بورود بلاغ للواء إبراهيم الديب مدير مباحث الجيزة، بلاغًا من قسم شرطة الجيزة، يفيد بوجود مشاجرة ومتوفٍ، إثر مشاجرة بين "إيهاب ع. ح" وشهرته "الألفي"، و"أحمد ع. ح"، وشهرته "بلحة"، مع "زينهم.ك.ر"، 27 سنة، وشهرته "عمرو الجزار" لقى مصرعه نتيجة جرح نافذ بالفخذ الأيسر.

وكشفت التحقيقات قيام "الألفي" بإيقاف سيارته أمام محل الجزارة الخاص بالمجني عليه، فنشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام خلالها "الجزار" بالتعدي على المتهم بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته محدثا إصابته، وتمكن "الألفي" من انتزاع السلاح منه بمساعدة شقيقه، والتعدي عليه محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، واعترفا بارتكاب الواقعة، وتم إحالتهما للنيابة للتحقيق.

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