12 ديسمبر.. استكمال المرافعة في محاكمة المتهمين بـ"خلية إمبابة"

كتب -أحمد أيو النجا وصابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 16 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية إمبابة" لجلسة 12 ديسمبر، لاستكمال المرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين عبدالرحمن صفوت الحسيني واحمد عبد الحكم وأمانة سر أحمد صبحي عباس.

وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 16 من بينهم ثلاثة هاربين من أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 قاموا بإنشاء جماعة أٌسست على خلف القانون تهدف الى الاعتداء على مؤسسات الدولة والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، فضلاً عن اتهام حيازة الأسلحة الناري.