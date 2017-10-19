حفر 5 آبار لإقامة ظهير زراعي بواحة الداخلة في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قرر محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الخميس، حفر 5 آبار لإقامة ظهير زراعي لقرى واحة الداخلة لتشغيل الشباب بهذه الزراعات الحديثة.

وقال رئيس مركز الداخلة، المهندس عبدالحكم جبالي، إنه جرى التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية القروية، بالبدء في إعداد الكروكيات وتحديد موقع الأرض التي سيجري التنفيذ بها، وإعداد شروط قبول المتقدمين.

وأضاف جبالي، أن المشروع سيساهم في تنميه الظهير الصحراوي للقرى، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب.