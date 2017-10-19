مفاجأة.. أحمد مرتضى عضوا بلجنة شباب البرلمان رغم حكم استبعاده

كتب – مصراوي:

رغم صدور حكم قضائي بخروجه من المجلس لصالح عمرو الشوبكي، أدرج مجلس النواب، اليوم، أحمد مرتضي منصور، رسميا ضمن تشكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، بعدما حدث الموقع الرسمي للمجلس قوائم اللجان النوعية لدور الانعقاد البرلماني الثالث.

وقال ضياء الدين داوود عضو اللجنة التشريعية بالمجلس إن أحمد مرتضى منصور لايزال نائبًا بالبرلمان حتى الآن، ويحصل على حقوقه كاملة.

وانتقد "داوود" ما وصفه بالـ"التفافات" التي تم التعامل بها مع الحكم القضائي باستبعاد أحمد مرتضى ودخول الدكتور عمرو الشوبكي أستاذ العلوم السياسية المجلس بدلا منه، عندما تم إحالته إلى اللجنة التشريعية لمناقشته ثم انتظار رأي هيئة مكتب المجلس المكونة من رئيسه ووكيليه، وقال: "الأمر كان واجب النفاذ فورا دون أي تدخل من أحد، بتصعيد هذا وخروج ذاك".

وتابع داوود: استمرار أحمد مرتضى منصور قرار "سياسي" وليس "قضائي"، لذا تم الإبقاء عليه بهذا الشكل، رغم أنه لا يحضر الجلسات منذ صدور الحكم، وعلى المجلس حل أموره العالقة بهذا الشكل.

"عصام الإسلامبولى" محامي الدكتور عمرو الشوبكي، قال لمصراوي: لم نيأس ولا زال أمامنا خطوات نتخذها في هذا الصدد، وندفع دوما أن ما يحدث إهدار صريح للأحكام القضائية ترتقي إلى حد الجرائم الدستورية، واستعجلنا حاليا صدور الصيغة التنفيذية لحكم النقض بفوز عمرو الشوبكي بعضوية المجلس عن دائرة الدقي والعجوزة.

وشدد الإسلامبولي على أن كل الأسباب التي يستند إليها البرلمان من أجل تعطيل تنفيذ الحكم "ضعيفة وواهية"، وأكد أنهم ماضون في طريقهم وسينتزعون حق الشوبكي من خلال ساحات القضاء.

كانت محكمة النقض، قبلت في يوليو 2016، الطعن المقدم من الشوبكي لإلغاء نتيجة انتخابات دائرة الدقي والعجوزة، التي كان يشرف عليها المستشار ناجي شحاتة، وهو ما ترتب عليه إلغاء فوز أحمد مرتضى منصور.

وقضت المحكمة بإعادة فرز وتجميع أصوات 178 لجنة فرعية موضوع الطعن، وحضر إعادة الفرز وكيل الطاعن عمرو الشوبكي، ووكيل المطعون ضده أحمد مرتضى منصور.

واتضح بعد عمليات التدقيق والفحص أن عمرو الشوبكي هو المرشح الفائز في الانتخابات البرلمانية، وليس أحمد مرتضى منصور، وتبين حصول الشوبكي على 21646 صوتا، مقابل 21388 صوتا لأحمد مرتضى منصور، و1655 صوتا باطلا.