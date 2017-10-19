الشرطة الإيطالية تحتجز مهربين ينقلون مهاجرين من اليونان

إيطاليا - (د ب أ):

ألقت سلطات إنفاذ القانون في جنوب إيطاليا القبض على سبعة مهربين يعتقد أنهم قاموا بجلب 150 مهاجرا من اليونان إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط.

وقالت الشرطة الإيطالية في بيان اليوم الخميس، إن المشتبه بهم المحتجزين متهمون بالتربح من الهجرة البحرية غير القانونية.

ووفقا للبيان، يدفع كل مهاجر من المهاجرين القادمين من سورية والعراق والصومال 4500 يورو (5325 دولارا) من أجل العبور.

وتم فتح تحقيقات ضد 26 شخصا من إيطاليا واليونان وألبانيا.

يذكر أن المحققين كانوا قد علموا في البداية بوجود شبكة تهريب عندما رست قوارب للمهاجرين بشكل منتظم على ساحل إقليم بوليا طوال عامي 2014 و2015. ومن بين أولئك المحتجزين مهربون سابقون للتبغ وجدوا فرصة مغرية في تهريب البشر.

وتعد إيطاليا حاليا النقطة الرئيسية لوصول المهاجرين الذين يحاولون العبور إلى أوروبا ومعظمهم من أفريقيا عبر البحر المتوسط الذي يعد الطريق الرئيسي للهجرة إلى أوروبا، غير أن المزيد من قوارب المهاجرين تغادر السواحل اليونانية والتركية باتجاه الأراضي الإيطالية.