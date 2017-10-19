أخبار عاجلة

التصريح بدفن شابين توفيا باستنشاق الغاز في شاليه بالسخنة -
نقيب "صيادلة أسيوط" يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
كينيا: مقتل 3 في اشتباكات بين الشرطة ومقاطعين للانتخابات -
الجيش السوري يمهد لهجوم على اخر معاقل داعش -
حاربت العنف ولفتت الأنظار في «الحساب يجمع».. 8 معلومات عن رنا خليل -
أشهر عارضات أزياء تعرضن للتحرش -
وزير القوى العاملة يفتتح الملتقى الأول للتوظيف بأسوان السبت المقبل -
الانتهاء من تصوير فيلم أمريكي عن الاكتشافات الأثرية الحديثة بمصر -
تجديد حبس هشام جعفر 45 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مصرع وإصابة ثلاثة أشخاص في انفجار بالعاصمة الصومالية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الشرطة الإيطالية تحتجز مهربين ينقلون مهاجرين من اليونان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الشرطة الإيطالية تحتجز مهربين ينقلون مهاجرين من اليونان

03:45 م الخميس 19 أكتوبر 2017

الشرطة الإيطالية تحتجز مهربين ينقلون مهاجرين من اليونان

الشرطة الإيطالية

إيطاليا - (د ب أ):

ألقت سلطات إنفاذ القانون في جنوب إيطاليا القبض على سبعة مهربين يعتقد أنهم قاموا بجلب 150 مهاجرا من اليونان إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط.

وقالت الشرطة الإيطالية في بيان اليوم الخميس، إن المشتبه بهم المحتجزين متهمون بالتربح من الهجرة البحرية غير القانونية.

ووفقا للبيان، يدفع كل مهاجر من المهاجرين القادمين من سورية والعراق والصومال 4500 يورو (5325 دولارا) من أجل العبور.

وتم فتح تحقيقات ضد 26 شخصا من إيطاليا واليونان وألبانيا.

يذكر أن المحققين كانوا قد علموا في البداية بوجود تهريب عندما رست قوارب للمهاجرين بشكل منتظم على ساحل إقليم بوليا طوال عامي 2014 و2015. ومن بين أولئك المحتجزين مهربون سابقون للتبغ وجدوا فرصة مغرية في تهريب البشر.

وتعد إيطاليا حاليا النقطة الرئيسية لوصول المهاجرين الذين يحاولون العبور إلى أوروبا ومعظمهم من أفريقيا عبر البحر المتوسط الذي يعد الطريق الرئيسي للهجرة إلى أوروبا، غير أن المزيد من قوارب المهاجرين تغادر السواحل اليونانية والتركية باتجاه الأراضي الإيطالية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إيطاليا تفكك شبكة لتهريب الديزل من ليبيا إلى أوروبا

    أخبار

  • إنقاذ أكثر من 600 مهاجرًا في البحر المتوسط ونقلهم إلى إيطاليا

    أخبار

  • منظمة المانية لإنقاذ المهاجرين تستأنف قرار مصادرة قاربها بإيطاليا

    أخبار

  • اعتقال شقيق مهاجم محطة قطارات مارسيليا في تهم إرهاب بإيطاليا

    أخبار

إعلان

f22831c1e6.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عودة حركة المترو بعد سقوط شجرة على الشبكة الكهربائية بـ"عزبة النخل"

عودة حركة المترو بعد سقوط شجرة على الشبكة الكهربائية بـ"عزبة النخل"

الأخبار - تواصل أعمال التسجيل بمنتدى شباب العالم في المقرات المخصصة وعلى شبكة الإنترنت

الأخبار - تواصل أعمال التسجيل بمنتدى شباب العالم في المقرات المخصصة وعلى شبكة الإنترنت

8 الصبح - مدحت يوسف : مصر سوق كبير من خلال شبكة متفرعة متعددة تصل إلى أكثر من 7000 كيلو متر

8 الصبح - مدحت يوسف : مصر سوق كبير من خلال شبكة متفرعة متعددة تصل إلى أكثر من 7000 كيلو متر

القاضي: الربط بين حادث الواحات وتغطية شبكة الاتصالات "مرفوض"

القاضي: الربط بين حادث الواحات وتغطية شبكة الاتصالات "مرفوض"