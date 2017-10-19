«هيونداي» تعتمد وسيلة إلكترونية جديدة لشراء السيارات

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تعكف شركة "هيونداي" الكورية، على تبني سياسات تسويقية أكثر قدرة على تقليل الوقت المستغرق لإتمام عملية شراء السيارات على شبكات الإنترنت.

وبحسب موقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، فإن الشركة الكورية تأمل في أن يستطيع برنامج تسوق السيارات الجديد "shopper assurance"، جلب المزيد من القدرات التسويقية للشركة، لاسيما في ظل تعطش الأسواق العالمية إلى وسيلة فعالة وناجزة لشراء السيارات إلكترونيًا.

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ووجدت الشركة الكورية من خلال مجموعة دراسات قامت بها لضمان فعالية البرنامج، أن 75% من المشترين يبحثون عن طرق فعالة لشراء السيارة في أقل وقت ممكن، خاصة في ظل صعوبة الوصول إلى قدرات السيارات الحقيقية عبر التطبيقات المصممة لشرائها إلكترونيًا عبر الهواتف الذكية.